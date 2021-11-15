На Україну насувається похолодання: стало відомо, коли випаде перший сніг

В Україні триває похолодання — протягом кількох днів нічна температура у східних регіонах знизиться до -8−11 градусів, а у другій половині тижня очікується мокрий сніг.

За прогнозом синопткині Наталії Діденко, буде холодно і вдень — до 0+5 градусів.

«Дещо вище очікується температура повітря у західних областях: вночі близько нуля, вдень +4+10, на Закарпатті +7+11 градусів. Антициклон поки що утримує суху погоду — 16 листопада опади малоймовірні» , — повідомляє синопткиня.

Фото Наталії Діденко.

У Києві у вівторок очікується холодна, суха погода. Найближчої ночі похолоднішає до -5 градусів, вдень 16 листопада буде не вище +2+3 градусів.

Опади підійдуть до нашої території у четвер, 18 листопада, а 19 листопада та 20 листопада в Україні очікується нестійка несприятлива погода з дощем, мокрим снігом та поривчастим вітром.

За прогнозами Наталії Діденко, невелике потепління очікується найближчими вихідними — 20−21 листопада.

Раніше народний синоптик Володимир Деркач стверджував, що з середини листопада погода погіршиться, прийдуть до середньої інтенсивності дощі, які місцями можуть переходити у сніг. Зниження температури триватиме 2−3 дні, потім знову потеплішає. У третій декаді листопада температура хоч і знизиться, але не критично.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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