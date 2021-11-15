На Україну насуваються морози до -10 градусів: кому доведеться мерзнути найбільше

Відповідно до прогнозу заступниці начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталії Голені, новий тиждень принесе українцям посилення морозів у наступні кілька днів — місцями температура опускатиметься до -10 градусів.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, пік низьких температур припаде на середу, 17 листопада, до цього холоднеча наступатиме поступово.

Так, у понеділок, 15 листопада, середня температура повітря у країні вдень становитиме +4+8 градусів. Вночі у низці регіонів очікуються невеликі «мінуси», а у Харківській та Луганській областях вночі буде найхолодніше — до -4−5 градусів.

Прогноз на 15 листопада.

У вівторок, 16 листопада, середня температура вдень — до +2+4 градусів. Найтепліше — у західних регіонах: на Закарпатті очікується до +11 градусів, у Львівській та Івано-Фраківській — до +9 градусів. На сході — до +1+3, а вночі мороз до -5−6 градусів.

Прогноз на 16 листопада.

У середу, 17 листопада, у західних регіонах вдень на пару градусів похолоднішає, а вночі прийдуть невеликі «мінуси», тоді як на Луганщині у нічний час очікується -8−10 градусів морозу. У Харківській, Запорізькій та Донецькій областях — до -8−9 градусів.

Прогноз на 17 листопада.

У свою чергу синопткиня Наталія Діденко прогнозувала, що наприкінці цього тижня, 19 листопада, у більшості регіонів України очікуються опади у вигляді дощу та снігу. А у четвер, 18 листопада, до холодної погоди додасться поривчастий, «некомфортний» вітер.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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