Чекайте на холод, сніг та дощі: синоптикиня розповіла, скільки теплих днів залишилося у розпорядженні українців

Після відносно теплих та сонячних вихідних на Україну насувається похолодання. Про це у Facebook повідомляє синоптикиня Наталя Діденко.

За її прогнозом, з понеділка на територію нашої країни зайде чергова хвиля арктичного холоду та температура повітря знизиться на 3−5 градусів.

Перші опади очікуються з 19 листопада. У більшості областей пройдуть дощ та сніг.

У суботу та неділю, 13−14 листопада, антициклон Tilda зумовить суху погоду. Температура повітря коливатиметься вдень у межах +4.+9 градусів, у південній частині та західних областях +6.+12.

У Києві вихідні обіцяють бути сонячними та доволі теплими — до +5…+8 градусів.

«Дорогі кияни, — пише Діденко. — Використовуйте майбутні вихідні, щоб погрітися. Як казав приблизно колись Михайло Жванецький, що жінки іноді бувають «жах яка дурепа» й «чарівна дурненька». Так що наші вихідні градуси будуть швидше — «чарівна дурненька».

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, на початку другої декади листопада буде волого та холодно. Потім після кількох ясних та сухих днів, знову настане похолодання з нічними заморозками та мокрим снігом. До кінця листопада трохи потеплішає.

Фото: https://ua.depositphotos.com

215

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter