Останні плюс 13 градусів перед «холодригою»: синоптики розповіли про погоду у п'ятницю та на вихідні

У п'ятницю, 12 листопада, в Україні буде відносно тепло. Стовпчики термометрів піднімуться до +5.+12 градусів. Про це у коментарі «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

З нею згодні колеги з Українського гідрометцентру, які впевнені, що «мінуси» трохи «попустять». Вночі температура становитиме від 0 до мінус 3 градусів. А вдень від +6 до +8 градусів, на півдні та у Криму до +13.

У вихідні, 13 та 14 листопада, погода суттєво не зміниться, хіба що температура то падатиме на 1−2 градуси, то також підніматиметься у різних регіонах. На всій території країни буде сонячно та сухо.

Але в період з 15 по 18 листопада погоду без істотних опадів визначатиме антициклон і, на думку синоптика Наталії Діденко, на українців чекають холодні дні.

«Наступного тижня в Україні буде холодно — ховайте носи за масками, а похмурий настрій розчиняйте серед добрих людей, пухнастих котів та найближчих парків із залишками осінніх квітів», — попередила вона.

15 листопада атмосферні фронти принесуть невеликий мокрий сніг. Він можливий у Карпатах та на сході країни. Температура ночами — 2…-8 градусів, вдень 15 та 16 листопада — від 2 морозу до 3 тепла. 17 та 18 листопада очікується 3−8 градусів тепла.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, на початку другої декади листопада буде волого та холодно, але далі погода порадує нас кількома ясними та сухими днями. Потім настане похолодання, яке триватиме й у третій декаді листопада. Ночами можливі заморозки та мокрий сніг. Але до кінця листопада знову трохи потеплішає.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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