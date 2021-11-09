На Україну насувається сильне похолодання: коли чекати на «кусючі» 12 градусів морозу

Теплі дні листопада закінчуються, і в Україну насувається похолодання та навіть морози.

За прогнозами Укргідрометцентру, з 9 листопада розпочнеться зниження денних та нічних температур.

У вівторок, 9 листопада, на заході вдень +4…+6 градусів, на півдні — до +11, на решті території — +5…+8 градусів. У Донецьку та Луганську дощ, у Сумській та Харківській області можливий дощ зі снігом.

У середу, 10 листопада, температура вдень знизиться на 1−2 градуси. Опадів не очікується. На всій території буде сухо та сонячно. Натомість уночі 10 листопада до 6 градусів морозу в центрі, на заході та півночі, на сході до -5 градусів, на півдні -2 — 4 градуси.

До 8 градусів морозу очікується 11 листопада вночі на Донеччині, до -10 — на Луганщині. На решті території нічні температури будуть у межах -4--6.

З п'ятниці, 12 листопада, до України знову почне повертатися тепло. Нічні температури будуть у межах −1…−4 градуси. Вдень на більшій території до +8, на півдні та в Криму — +10…+11.

Тим часом, за прогнозом синоптика Укргідрометцентру Наталії Птухи, який вона дала «Обозревателю», цього тижня у найхолодніші дні можливі нічні морози до -12 градусів, у найтепліші вдень повітря прогріватиметься до +12 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, друга декада листопада буде холодною та дощовою. До кінця місяця можна чекати морозів та мокрого снігу, а наприкінці листопада знову потеплішає.

Фото ua.depositphotos.com

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