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Погода

В Україні різко похолодає: синоптики назвали дату

12:20 7 листопада 2021
погода

Після теплого початку листопада наступного тижня в Україні різко похолодає. З 9 листопада денні та нічні температури знизяться, а в ніч на 10 листопада вдарять морози до -4 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

7 листопада у більшості областей буде тепло. Невеликий дощ можливий у Карпатах. На півдні вдень до +15 градусів, у решті регіонів до +12.

Погода 7 листопада

8 листопада переважно без опадів. Невеликі дощі можливі у центральних областях, на Прикарпатті та Буковині.

Погода 8 листопада

9 листопада вдень похолодає до 2−4 градусів. Трохи тепліше буде на Закарпатті, у південних та східних областях.

Погода 9 листопада
Погода 9 листопада

10 листопада вночі вдарять морози. Вдень на більшій частині території країни не більше +6 градусів, на Закарпатті до +8. Така сама погода утримається і 11 листопада.

Погода 10 листопада

Погода 11 ноября
Погода 11 листопада

Нагадаємо, згідно з розрахунками народного синоптика Володимира Деркача, друга декада листопада буде холодною та з дощами, до кінця місяця можна чекати морозів та мокрого снігу, а під кінець листопада знову потеплішає.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що вже до 20 листопада можна буде чекати на сніг, а грудень буде морозним.

В Українському гідрометеорологічному інституті НАН вважають, що під Новий рік погода буде морозною, але снігом не потішить.

Фото pixabay.com

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