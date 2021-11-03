Пів України заллють дощі: кому сьогодні потрібно обов'язково захопити з собою парасольку

У середу, 3 листопада, в Україні утримається дощова осіння погода. Як і на день раніше, дощі поливатимуть майже всю територію країни, крім західних областей.

За прогнозом Укргідрометцентру, температура повітря вдень 3 листопада у межах +10-+14 градусів, на півдні та в Криму — +15 — +17.



У четвер, 4 листопада, очікується коротка мить бабиного літа. Дощі припиняться. Буде сонячно та досить тепло. На заході повітря прогріється до +14−16 градусів, у Криму — до +18.

У п'ятницю, 5 листопада, осінь знову візьме своє. Опади перемістяться на захід, а також у Житомирську, Вінницьку, Чернігівську та Київську області. Температура повітря суттєво не зміниться.

У Києві 3 листопада вдень +10 -+12 градусів, дощ, вітер північно-східного спрямування 5−10 метрів за секунду. 4 листопада у столиці буде сухо та сонячно. А 5 листопада знову повернуться дощі, але потеплішає вдень до +17.

Нагадаємо, за останнім прогнозом синоптика Леоніда Горбаня, до кінця першої декади листопада на більшу частину України, окрім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько 0 градусів або трохи вищою. У середині місяця стане тепле та може випасти перший сніг. Морози повернуться у 20-х числах й протримаються до кінця місяця.

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