У листопаді на українців чекають морози та мокрий сніг: став відомий останній прогноз народного синоптика Леоніда Горбаня

У листопаді в Україні погода виявиться більш зимовою, ніж осінньою. Перші дні місяця будуть відносно теплими та без опадів. Кінець листопада очікується з дощами та мокрим снігом, а зима сніговою та морозною.

Такий прогноз «Сегодня» дав народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня.

За прогнозом Горбаня, до кінця першої декади листопада на більшу частину України, окрім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози. Вдень температура буде близько 0 градусів або трохи вищою.

У середині місяця стане теплішим й може випасти перший сніг. Справжні снігопади варто очікувати у 20 числах листопада. Тоді повернуться невеликі морози. Морозна погода без опадів триватиме до кінця листопада.

За даними Укргідрометцентру, у листопаді середньомісячна температура повітря буде близькою до кліматичної норми. На більшій території України похолодає нижче +5 у першій декаді місяця, на Закарпатті та півдні — до кінця другої декади.

У другій половині розпочнуться морози, пройдуть дощі з мокрим снігом.

За прогнозом народного синоптика Володимира Деркача, останній місяць осені ще порадує кількома теплими та сонячними днями. А з середини місяця погода погіршиться, прийдуть середньої інтенсивності дощі, які подекуди можуть перерости у сніг.

В Укргідрометцентрі вважають, що зима буде морозною, але м'якшою за попередню. Температура повітря почне знижуватися з середини листопада. А на Новий рік уже очікуються стабільні морози, хоча й без снігопадів.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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