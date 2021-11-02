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Погода

Два дні дощів та потепління до +19: синоптики обіцяють українцям контрастну погоду на початку листопада

7:25 2 листопада 2021
Дощ

У вівторок, 2 листопада, як і прогнозували синоптики, в Україну прийшли дощі. Щоправда, найближчими днями опади охоплять лише частину країни.

Згідно з прогнозом Укргідрометцентру, 2 листопада дощі розділять Україну за лінією Чернігівська — Київська — Вінницька — Одеська області. Опади переважно будуть слабкими. Дещо сильніше — на сході України.

Найтепліше буде у південних регіонах — до +15 градусів. Середня температура по країні — до +12+13 градусів. Найхолодніше буде на півночі — у Київській та Чернігівській областях очікується +8+10 градусів.

Прогноз погоди на 2 листопада.

У середу, 3 листопада, ситуація кардинально не зміниться. Інтенсивність дощів зменшиться, на кілька градусів потеплішає. На півдні — до +17 градусів.

Прогноз погоди на 3 листопада.

У четвер, 4 листопада, невеликий дощ очікується лише у Закарпатській області.

Прогноз погоди на 4 листопада.

А ось у п'ятницю, 5 листопада, в Україні потеплішає. На півдні країни — до +19 градусів. Невеликі дощі прогнозуються вже у західних регіонах, а також у Житомирській та Вінницькій областях.

Прогноз погоди на 5 листопада.

Нагадаємо, що у своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Горбань, якого не стало 1 жовтня, стверджував, що до кінця першої декади листопада на більшу частину України, окрім південних областей, прийдуть невеликі нічні морози, а вдень буде холодно — близько 0 градусів чи трохи вище. У середині місяця стане тепліше і може випасти перший сніг. Справжні снігопади варто очікувати у 20-х числах листопада. Тоді повернуться невеликі морози. Морозна погода без опадів триватиме до кінця місяця.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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