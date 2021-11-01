Одягайтеся тепліше і прихопіть парасольку: синоптик попередила про різку зміну погоди 2 листопада

Якщо в понеділок на території України панує антициклон, то вже завтра, 2 листопада, у більшості областей країни, за виключенням західних, почнуться дощі. Про це у мережі повідомила синоптик Наталка Діденко.

Згідно з її прогнозом, температура повітря 2 листопада у північній частині України знизиться до +6+9 градусів, проте на решті території очікується +10+14 градусів, а на Півдні та південному сході повітря прогріється і до +12+16 градусів.

Надалі температура повітря знову вирівняється, а на півночі України знову трохи потепліє.

У середу дощі пройдуть на півночі, у четвер — скрізь буде переважно без опадів, у п'ятницю подощить в західних областях.

У Києві 2 листопада похолоднішає, вдень очікується не вище +7+9 градусів. Також очікується дощ, який буде супроводжуватися рвучким вітром.

Нагадаємо, що в своєму останньому прогнозі народний синоптик Леонід Деркач заявив, що у листопаді на українців чекають морози та мокрий сніг.

Фото Pixabay

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