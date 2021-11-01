«Потеплішає» до +16: синоптики прогнозують реальне бабине літо в деяких регіонах

Після жовтня бабиним літом зібрався здивувати і листопад. Перший день місяця точно буде теплим та сонячним завдяки антициклону. 2 листопада можливі дощі, але ще за день тепло повернеться, і стовпчики термометрів покажуть до +16 градусів. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

Погоду визначає антициклон

У більшості областей опади 1 листопада малоймовірні. Невеликі дощі пройдуть в Одеському та Миколаївському регіонах. На більшій частині території України 9−14 градусів. На півдні можливо до +17.

Погода 1 листопада

За інформацією синоптика Наталії Діденко, 2 листопада похолодає в північній частині України, а в більшості областей пройдуть дощі.

Погода 2 листопада

Період холодів буде недовгим. 3 листопада знову потеплішає. На півдні можливо до +16 градусів. У решті регіонів вдень +10−14.

Погода 3 листопада

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач розповів «ФАКТАМ», що листопад порадує кількома теплими та сонячними днями, практично бабиним літом. За розрахунками Деркача тепло залишиться і в перші дні другої декади місяця, тобто 10−11 листопада.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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