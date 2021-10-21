На Україну насуваються холоди з «мінусовими» температурами: коли очікувати похолодання

Відповідно до прогнозів синоптиків, погода в Україні продовжує свої улюблені ігри в «температурні гойдалки», і готується піднести українцям сюрприз у вигляді сильного похолодання і нічних заморозків.

Відбудеться це вже найближчими вихідними і на початку наступного тижня.

Піком похолодання стануть 24−25 жовтня, коли днем буде + 5 + 9, а вночі до -4 морозу. Про це свідчать дані погодного ресурсу Gismeteo .

Причиною цього, як розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня, стане малоактивний атмосферний фронт, який принесе дощ з північного заходу. За ним прийде холодне повітря з півночі Європи, і температура знизиться вночі до плюс 1−6, а вдень до 4−10 вище нуля.

Але вже до кінця наступного тижня, 29−30 жовтня температура знову підвищиться, місцями до +15 +16 вдень і +7-+8 вночі. Правда, разом з потеплінням можуть прийти і дощі.

Четвер же, 21 жовтня, за даними синоптиків, буде найтеплішим днем тижня. Трохи йому буде поступатися п'ятниця.

Так, 21 жовтня, згідно з прогнозами Українського Гідрометцентру, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на півночі і сході місцями стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 13, а ось в Криму повітря прогріється до 18 градусів тепла.

Прогноз на 21 жовтня

У п'ятницю, 22 жовтня, на заході та місцями на півночі країни можливі дощі. У Закарпатській області стовпчики термометрів опустяться до відміток + 12−14 градусів, а в Криму — навпаки, повітря прогріється до 19 градусів тепла.

Прогноз на 22 жовтня

На вихідних же захід України накриють дощі, та й на решті території України відбудеться зниження температури повітря.

Фото Pixabay

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