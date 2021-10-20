Різке похолодання після +22: якою буде погода в Україні до кінця тижня

У четвер, 21 жовтня, як і прогнозували синоптики, в Україні потеплішає — вдень очікується до +13+19 градусів.

За прогнозами синопткині Наталки Діденко, у західних областях місцями можливе потепління й до +20+22 градусів. Тепла та сонячна погода в країні супроводжуватиметься значним вітром.

«У Карпатах +7+12 градусів, в Приазов'ї також холодніше, ніж загально, близько +10+14 градусів. Навіть найближчі дві ночі будуть в Україні теплішими, +5+12 градусів», — прогнозує синопткиня.

Фото Наталки Діденко

За її словами, пізно ввечері в четвер у західних областях (окрім Тернопільської та Хмельницької областей) подекуди з'явиться невеликий дощ.

У Києві 21 жовтня — сильний вітер, ймовірно до штормових поривів, до 15−18 м/с. Температура вдень може досягнути +17 градусів.

Та вже у суботу, 23 жовтня, коли у столиці обіцяють почати подавати тепло до житлового фонду, очікується різке похолодання.

Ексклюзивний матеріал «В Україну йде різке похолодання: синоптики розповіли, чого чекати від погоди в кінці жовтня» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото автора.

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