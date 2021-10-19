В Україну йде різке похолодання: синоптики розповіли, чого чекати від погоди в кінці жовтня

— У період 20 — 22 жовтня очікується переважно суха і тепла погода, яку визначатиме повітря зі Середземномор'я. У ці дні на заході країни, а 21 жовтня і в більшості областей, місцями можливі пориви південно-західного вітру зі швидкістю 15 — 20 метрів у секунду, а в Карпатах він буде досягати швидкості 25 — 30 метрів у секунду. Температура очікується ночами плюс 5 — 10, а вдень близько 10 — 18 градусів тепла. 21 — 22 жовтня в західних, центральних і південних областях місцями стовпчики термометрів покажуть плюс 20 — 22, — розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — 23 — 24 жовтня малоактивний атмосферний фронт з північного заходу принесе місцями невеликий дощ. За ним прийде холодне повітря з півночі Європи, через що температура знизиться вночі до плюс 1 — 6, а вдень до 4 — 10 вище нуля. А ось на півдні та сході стовпчики термометрів покажуть 11 — 13 градусів тепла. 25 — 28 жовтня очікуємо переважно суху погоду, яку визначатиме поле підвищеного тиску. У цей період очікується температура: ночами 2 — 4 градуси морозу, а вдень 6 — 12 тепла.

У середу, 20 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів у секунду. Вдень на сході та місцями на півночі стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 9, а ось в Одеській області повітря прогріється до 16 градусів тепла.

У четвер, 21 жовтня, очікується суха погода, швидкість вітру — близько 12 метрів в секунду. Вдень на півночі та сході місцями стовпчики термометрів опустяться до відмітки плюс 13, в Криму повітря прогріється до 17 градусів тепла.

У п'ятницю, 22 жовтня, невеликі дощі очікуються на заході та місцями на півночі країни, швидкість вітру — близько 12 метрів у секунду. Вдень у Закарпатській області стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 13, в Криму повітря прогріється до 20 градусів тепла.

У суботу, 23 жовтня, невеликі дощі можливі на заході, півночі, центрі, а також місцями на півдні та сході, швидкість вітру — близько 12 метрів у секунду. Вдень на заході місцями стовпчики термометрів опустяться до відмітки плюс 8, у Криму повітря прогріється до 20 градусів тепла.

У неділю, 24 жовтня, невеликі дощі можливі на півночі країни, у Чернігівській і Сумській областях опади супроводжуватимуться мокрим снігом, швидкість вітру — близько 10 метрів у секунду. Вдень на півночі місцями стовпчики термометрів опустяться до відмітки плюс 5, а ось на півдні повітря прогріється до 14 градусів тепла.

Народний синоптик Володимир Деркач повідомив «ФАКТАМ»: «У другій декаді жовтня поступово почне знижуватися температура, ночами очікуються заморозки, та й вдень буде досить холодно. Остання декада другого місяця осені буде трохи „рівнішою“: достатньо прохолодні дні, а також невеликі опади. І між ними все ж випаде кілька досить теплих днів. Листопад буде дощовим, але у середині першої декади в Україну повернеться бабине літо. Це тепло захопить і перші дні другої декади листопада. Однак з середини місяця погода погіршується, прийдуть середньої інтенсивності дощі, які місцями можуть перерости у сніг. На щастя, зниження температура буде тривати всього 2−3 дні, потім знову потеплішає. У третій декаді листопада температура хоч і знизиться, але не критично — мінус буде спостерігатися іноді по ночах».

Нагадаємо, що раніше народний синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю «ФАКТАМ» повідомив, що кінець жовтня засмутить сильними дощами та нічними заморозками. «Холод буде триматися і в листопаді, коли очікуються дощі і ранній сніг», — сказав синоптик. Також він спрогнозував «ФАКТАМ», що майбутня зима в Україні буде суворою та сніжною.

Як повідомляли «ФАКТИ», погода на Новий рік очікується «нестійка», також нинішньою зимою можуть бути люті морози.

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