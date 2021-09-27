Холодні ночі та помірна спека днем: яку погоду принесе в Україну антициклон «Ліоба»

У найближчі дні погоду в Україні визначатиме антициклон Liobа — дні стануть теплими, а ночі холодними. Про це повідомляє в своєму Facebook синоптикиня Наталя Діденко.

Прогнозується малохмарна погода з ранковими туманами, денним сонцем і помірним теплом, а також з холодними ночами.

У вівторок, 28 вересня, в більшості областей України буде сонячно. Невеликі дощі пройдуть у Полтавській, Харківській, Сумській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях.

Протягом дня в Україні потеплішає до +10, а місцями й до +16 градусів. У Києві протягом усього тижня буде переважати суха малохмарна погода — без дощів, з помірно теплими днями.

«Словом, осінь підходить до вершини, коли явно не жарко; немає депресивних голих дощів, багато сонця. Гарний час», — підбила підсумок Діденко.

Нагадаємо, синоптики потішили українців прогнозом на кінець осені — без дощів і з великою кількістю сонця.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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