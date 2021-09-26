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Погода

Ніяких опадів і багато сонця: українцям пообіцяли цілий тиждень прекрасної погоди

16:57 26 вересня 2021
Ніяких опадів і багато сонця: українцям пообіцяли цілий тиждень прекрасної погоди

З понеділка до наступних вихідних — з 27 вересня по 3 жовтня — в Україні пануватиме антициклон, істотних опадів не передбачається, за винятком північного сходу. Там, за прогнозами синоптика Наталки Діденко, невеликий дощ ймовірний у понеділок та вівторок.

Температура повітря 27 вересня надто високою не буде: протягом дня максимально передбачається в межах +13+18 градусів.

Найтепліше буде на південному заході України, на Закарпатті, — до +18+22 градусів.

Проте ночі будуть холодними — лише до +9 градусів, а на Півдні та на Закарпатті — до +12 С вище нуля.

«Киянам у понеділок (карта) та й протягом усього тижня атмосфера обіцяє суху погоду. Ночі передбачаються холодними, +3+6 градусів, протягом дня температура повітря коливатиметься в межах +13+15 градусів», — спрогнозувала Діденко, показавши синоптичну карту Європи.

Цей прогноз підтверджує і ресурс sinoptik.ua, за даними якого температурний максимум в понеділок-вівторок у столиці складе +14 градусів.

А ось синоптики ресурсу Gismeteo не виключають, что новий тиждень в Києві почнеться з опадів.

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач прогнозує, що справжнє «бабине літо» в Україні настане лише у жовтні.

Фото Pixabay

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