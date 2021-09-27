По всій Україні — сонячно, але на сході трохи «покрапає»: погода в останні дні вересня буде комфортною

В Україні встановилася сонячна погода, яку приніс антициклон. В Укргідрометцентрі підтверджують свої попередні прогнози і 27 вересня не очікують дощів в жодному з регіонів країни.

Прогноз на 27 вересня

У вівторок, 28 вересня, дощі все ж прийдуть на схід України — в Дніпропетровську, Донецьку, Харківську, Сумську, і навіть Запорізьку області. Втім, на температуру повітря вони поки вплинуть мало — в Харківській області стовпчики термометрів покажуть + 11- + 13 градусів, а в Дніпрі — + 13- + 15 градусів.

Прогноз на 28 вересня

У середу, 29 вересня, дощі вже припиняться, а температура повітря в залежності від регіону буде варіюватися від +10 градусів на Сумщині до +17 градусів на Одещині.

У п'ятницю, останній день вересня, також буде сухо, а температура повітря навіть підвищиться — в Києві очікується + 12- + 14 градусів, а в Ужгороді та Одесі — +17 градусів.

Прогноз на 30 вересня

Раніше заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня в коментарі «ФАКТАМ» спрогнозувала прихід в Україну бабиного літа саме цього тижня, причому, за її словами, така погода може протриматися ще й на початку жовтня.

Фото с Pixabay

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