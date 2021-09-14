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Погода

Активний фронт «вибив» тепло з України: синоптики обіцяють похолодання до +5

10:27 14 вересня 2021
погода

Бабине літо закінчується, з північного заходу в Україну прийшов активний атмосферний фронт, який приніс дощі в північних областях і на заході. Про це розповіла «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

14 серпня заливати буде більшу частину Львівської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

погода
Погода 14 вересня

15−16 вересня, коли атмосферний фронт мине, температура почне знижуватися. Спочатку на півночі і на сході вночі похолодає до 6−8 градусів, в окремих районах температура вночі може опуститися до +5.

погода
Погода 15 вересня

До кінця тижня на додачу до похолодання із заходу знову прийдуть дощі і накриють всю Україну.

погода
Погода 18 вересня

Нагадаємо, народний синоптик Володимир Деркач очікує, що до 20-х чисел вересня можуть повернутися заморозки на грунті, а в кінці місяця очікуються кілька теплих днів. У жовтні Деркач очікує другого бабиного літа .

А народний синоптик Леонід Горбань прогнозує, що в Україні відчутно похолодає з 26 вересня, з 5 жовтня знову зачастять дощі, а 14 жовтня на свято Покрови вдарять заморозки.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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