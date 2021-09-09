Бабине літо буде коротким: синоптики розповіли, коли настане справжня осінь — з холодами та дощами

Чи зможемо ми у вересні насолодитися справжнім бабиним літом та як довго воно протримається — з цим запитанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

— Завдяки антициклону в Україні найближчими днями буде панувати тепла та суха погода, — розповіла «ФАКТАМ» заступниця керівника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня. — Така погода протримається до 13 вересня, цей період можна назвати класичним бабиним літом. Температура вночі плюс 9−15, вранці буде прохолодно, а вдень очікується 20−25 градусів тепла, на півдні — до плюс 28.

Ситуація почне змінюватися з 14 вересня, коли з північного заходу буде переміщатися активний атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі днем. Після його проходження з 16 вересня температура почне знижуватися до 4−6 градусів.

У п'ятницю, 10 вересня, очікується суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень стовпчики термометрів покажуть плюс 22−24 градуси й вище, в Миколаївській і Херсонській областях — до 26 градусів тепла.

У суботу, 11 вересня, очікується суха та сонячна погода, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень місцями температура повітря плюс 22−25 градусів, на півдні — до 26 градусів тепла.

У неділю, 12 вересня, очікується в основному суха та сонячна погода, місцями можливі дощі з грозами. Швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Денна температура повітря — плюс 21−23, місцями — до 25 градусів тепла.

У понеділок, 13 вересня, грозові дощі очікуються на півдні та місцями на сході, швидкість вітру — близько 5 метрів на секунду. Вдень на заході плюс 21−23, на півдні — до 25 градусів тепла.

Як зазначив народний синоптик Володимир Деркач, в середині або до кінця другої десятиденки вересня температурні показники будуть знижуватися, можливі навіть заморозки на грунті. «Третя декада трохи порадує теплом, яке буде заходити короткими хвилями, з перервами у 2−3 дні. Бабиним літом це називати не варто», — сказав синоптик. Володимир Деркач прогнозує, що справжнє бабине літо прийде лише в жовтні.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань в інтерв'ю «ФАКТАМ» дав свій прогноз погоди в Україні восени. За його словами, вже в другій декаді вересня похолодає, підуть дощі. «На початку третьої десятиденки вересня можливі два-три дні бабиного літа. Холодний, але сухий жовтень порадує тривалим бабиним літом в середині місяця та засмутить потім сильними дощами й нічними заморозками. Холоди триватимуть і в листопаді, коли очікуються дощі та ранній сніг», — сказав синоптик.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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