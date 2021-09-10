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Погода

Осінь запізнюється: синоптик розповіла про погоду у вихідні

13:21 10 вересня 2021
осінь

Незважаючи на те що початок нинішнього тижня в Україні виявився досить прохолодним, у вихідні дні, 11 та 12 вересня, в країні буде тепло — температура повітря протягом дня сягатиме + 22 + 26 градусів.

Втім, за прогнозами синоптика Наталії Діденко, ранкові та вечірні години будуть прохолодними.

«Дощів у більшості областей України не буде. Хіба що у неділю в Криму, в Херсонській області, локально на Закарпатті може щось трохи покрапати, але нічого серйозного», — стверджує синоптик.

фото https://t.me/PohodaNatalka/1409

У Києві 11−12 вересня буде сухо і сонячно, очікується до + 23 + 25 градусів.

В ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» заступниця начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня зазначила, що тепла і суха погода в Україні протримається до 13 вересня. З 14 вересня ситуація почне змінюватися — з північного заходу переміщатиметься активний атмосферний фронт, який принесе невеликі дощі. Після його проходження з 16 вересня температура почне знижуватися.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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