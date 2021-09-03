Прихопіть парасольки: на вихідні синоптики обіцяють українцям невеликі дощі та холодні ночі

Після «сухої» п'ятниці, 3 вересня, коли на більшій частині Україні панував антициклон, вихідними у деяких регіонах очікуються опади. Втім, невеликі.

«Україну 4 вересня перетинатиме холодний атмосферний фронт циклону на ім"я Philipp. Шлейфом під час його проходження можливі періодичні дощі. Будуть вони переважно невеликими та поступатимуться проясненням — дадуть нам можливість погріти носи та щоки. Але парасолі все ж візьміть», — попереджає синоптик Наталка Діденко.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko.

Втім, вже у неділю, 5 вересня, антициклон витіснить фронт, у більшості областей опади не передбачаються. Невеликі дощі можливі у північній частині України.

Фото https://www.facebook.com/tala.didenko.

За прогнозами синоптика, температура повітря вихідними буде невисокою — протягом дня до +14+19 градусів, у південній частині комфортніше, до +19+24 градусів.

У Києві вихідними можливі періодичні дощі. Ночі — холодні, протягом дня очікується до +15 +16 градусів.

Раніше синоптикиня Українського Гідрометцентру Наталія Птуха розповідала «ФАКТАМ», що після проходження фронту з вітрами та дощами у перші дні вересня, на більшій частині території України встановиться малохмарна спокійна погода, але разом із холодною повітряною масою.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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