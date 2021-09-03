Україна у владі антициклону: як довго протримається сонячна погода

У п'ятницю, 3 вересня, на всій території України буде сонячно, але потім почнуться дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

«На більшій частині території України почне панувати антициклон — область підвищеного тиску, — встановиться малохмарна спокійна погода, але разом з холодною повітряною масою. А в денні години сонечка буде достатньо», — прокоментувала погоду «ФАКТАМ» синоптикиня Українського Гідрометцентру Наталія Птуха.

Погода на 3 вересня

З суботи, 4 вересня, в Україні починаються дощі.

Погода на 4 вересня

Погода на 5 вересня

Птуха зазначила, що вересень буде прохолодним, можливі ранні заморозки.

«Перша декада вересня — досить тепла, вдень показники термометра будуть наближатися до 20 градусів. Ночі — істотно холодніше, особливо десь в середині декади. Опади слабкі, хоча без них не обійдеться. Друга десятиденка буде істотно відрізнятися в плані опадів, а температурні показники будуть знижуватися в її другій половині або в кінці. У ці дні можливі невеликі заморозки на поверхні грунту», — дав прогноз" ФАКТАМ « народний синоптик із Каменя-Каширського Володимир Деркач.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що в Україні буде коротке бабине літо.

Фото Сергія ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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