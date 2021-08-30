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Погода

Після дощового фронту в Україні усталиться спокійна погода: коли настане бабине літо

9:15 31 серпня 2021
погода на осінь

Ла-Нінья, охолоджуючи поверхню Тихого океану в тропіках, призводить до усталення теплої і сухої погоди восени в Европі та, зокрема, в Україні, вважає кліматолог Віра Балабух. Мʼякий та спокійний вересень прогнозують і в Українському Гідрометцентрі.

— Після проходження фронту з вітрами та дощами 1−2 вересня, на більшій частині території України усталиться малохмарна спокійна погода, але разом із холодною повітряною масою, — розповіла «ФАКТАМ» синоптикиня Українського Гідрометцентру Наталія Птуха. - Та в денні години сонечка буде вдосталь. Воно прогріє приземний шар повітря. В Києві — до 17−19 градусів, у Львові десь до 15−17, у південних областях можемо розраховувати на 22−23.

Народний синоптик Леонід Горбань прогнозує тільки пару днів «бабиного літа» цього року. В Гідрометцентрі точну кількість таких днів поки не вказують, але впевнені, що вони ще будуть.

— Синоптичною мовою, це періоди антициклонального характеру погоди, — пояснює Наталія Птуха. — Якщо антициклон із сонечком та спокійною погодою поєднується з теплою повітряною масою, то встановлюється таке бабине літо. Звичайно, ще кілька таких приємних днів можуть бути і у вересні, і навіть у жовтні. Є тенденція до того, що в сонячні дні приземне повітря буде достатньо прогріватись і погода подарує нам кілька таких приємних оксамитових днів.

На яку погоду можна сподіватися у вересні, чи слід розраховувати на оксамитовий сезон та чому сонячна активність знижується, а температура на Землі росте, читайте у матеріалі «Над Україною — фронт з дощами та вітрами: синоптикиня про погоду у вересні».

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