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Погода

Ситуацію визначатимуть циклони: синоптик розповіла, коли в Україну повернеться тепло

11:11 26 серпня 2021
літо

Похолодання, яке накрило західні та південні області України, скоро скінчиться — в найближчі вихідні може повернутися літня спека. Про це розповіла синоптик Укргідрометцентру Олександра Хала, передає OBOZREVATEL.

Метеорологиня зазначила, що 1 вересня обіцяє бути досить теплим днем. Але вже з наступного тижня погода буде відрізнятися нестабільністю.

В останні дні серпня синоптичну ситуацію визначатимуть циклони. До 29 серпня включно у більшості областей України збережеться нестійка погода з короткочасними дощами і грозами. Похолодання на заході, півночі. На решті території денні температури у межах +24 … +30 градусів. У західних та північних районах Вінницької та Черкаської областей найближчими днями буде +17 … +23 градуси.

За інформацією Укргідрометцентру, 26 серпня вдень у центральних, Одеській та Миколаївській областях грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м / с.

А в Луганській, Харківській, Одеській, Миколаївській, Херсонській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У Києві сьогодні буде хмарно з проясненнями. Температура повітря вночі + 12 градусів, удень +17, злива.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, яка погода буде на морських курортах.

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