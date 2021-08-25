Затяжні дощі та похолодання: погода в Україні різко зміниться

Дощі, які зіпсували святкування Дня незалежності на заході України, вже перемістилися ближче до центру країни, так що 25 серпня опади очікуються в Житомирській, Київській, Чернігівській, Сумській, Полтавській і Кіровоградській областях.

Втім, як свідчать дані Українського гідрометцентру, температура повітря в зазначених регіонах буде дуже різнитися — від 17−19 градусів на Житомирщині до цілком літніх +26-+28 — на Полтавщині. У Києві синоптики обіцяють денну температуру в діапазоні + 20 + 22 градуси, при цьому дощитиме увесь день.

Прогноз на 25 серпня

У четвер, 26 серпня, дощовий фронт захопить центр і частина півдня України — Миколаївську і Одеську області. Можливі й грози.

Прогноз на 26 серпня

У п'ятницю, 27 серпня, парасолі знадобляться жителям усіх регіонів країни, за винятком анексованого Криму, при цьому лише на Херсонщині і в Запоріжжі збережеться літня температура — до +28 градусів.

Прогноз на 27 серпня

У суботу, 28 серпня, дощі продовжаться тільки по Дніпру, на заході і сході країни буде сухо, а на сході — ще й тепло. Так, у Запорізькій області стовпчики термометрів можуть піднятися до +29 градусів, а в непідконтрольному Луганську — і до +30.

Прогноз на 28 серпня

І нарешті, в неділю, 29 серпня, дощі залишать центр і північ України, перемістившись на Захід країни. Це вплине і на температуру повітря, яка в Києві зросте до +26 градусів, а на морському узбережжі — і до +31 градуса.

Прогноз на 29 серпня

Для Києва «дощовий» прогноз до кінця тижня підтверджують і інші погодні ресурси. Так, за даними Gismeteo, в п'ятницю жителям столиці слід очікувати грози, температура повітря при цьому в порівнянні з холодним четвергом (в цей день очікується не більше 17 градусів) дещо зросте і складе + 15 + 22 градуси.

Sinoptik.ua також зазначає температурний «мінімум» тижня в четвер з тенденцією потепління в наступні дні.

Нагадаємо, 21 серпня в Українському Гідрометцентрі оголосили штормове попередження в Україні відразу на 7 днів. А народний синоптик Володимир Деркач попереджав про дощі в кінці серпня.

Фото khersondaily.com/

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