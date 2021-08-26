«Вода тепла, медуз немає»: якою буде погода на українських курортах до кінця тижня

Незважаючи на те що частина курортів України може опинитися під впливом гроз із градом та шквалами, ситуація невдовзі виправиться і відпочивальники ще насолодяться спекотними літніми днями на морі.

Про це пише «РБК-Україна», посилаючись на дані ресурсу windy.com про поточну температуру води у Азовському морі біля Генічеська, Кирилівки і Бердянська — 21−22 градуси.

Втім, на веб-камері Кирилівки вказується, що вода — 24 градуси тепла. На море невеликі хвилі. І берег, схоже чистий, без медуз.

Веб-камера на пляжі Кирилівки.

При цьому відпочиваючі у соцмережах відзначають: вода тепла, медуз немає.

«На косі велика хвиля. У воду ніхто не заходить. Відпочиваючих майже немає. Лиман чистий, медуз — одна-дві, діти купаються, хвилі немає», — описують туристи ситуацію на пляжах Кирилівки.

Найсильніший вітер 25 серпня показували веб-камери у Щасливцево на Арабатській стрілці та Федотової косі у Кирилівці. Майже спокійна вода — у самому Бердянську.

Згідно з прогнозом запорізьких метеорологів, дощі з грозами пройдуть в області найближчі два дні — 26−27 серпня, а у вихідні можна буде цілком насолодитися пляжним відпочинком. Температура повітря 28−29 серпня триматиметься на рівні 30−35 градусів, вітер — південно-східний, 7−12 м / с.

У той же час на Чорному морі багатьом туристам було холодно купатися останніми днями. При цьому на опублікованих у соцмережах відео видно, що море ідеально прозоре, без медуз та водоростей.

«Море чисте, освіжаюче — днем дуже тепле, ввечері вже прохолодніше. До другої половини дня вода прогрівається», «Вчора вода крижана, сьогодні тепла і без медуз», «Тепер точно купатимуся на Водохрещу в ополонці, я тепер загартована — я ж на море у серпні купалася «, — пишуть туристи в групі Facebook «Типове Лазурне» про відпочинок на курорті у Херсонській області під час довгих вихідних наприкінці серпня.

Відпочиваючі відзначають — вода дійсно бадьорить, але її температура залежить від вітру та течії.

За даними windy.com, поточна температура води у морі біля Одеси — 19−20 градусів, біля берегів Скадовська — 21.

За прогнозом Українського гідрометцентру, на курортах Одеської області дощі лякатимуть відпочиваючих через день. Злива з грозою пронесеться регіоном 26 серпня, температура вдень — 25−27 градусів. У п'ятницю, 27 серпня, знову буде сонячно, але не спекотно — вдень 23−25 градусів.

У суботу, 28 серпня, знову потеплішає до 28 градусів, але можливий дощ. А у неділю цілком можна планувати повноцінне пляжування — 27−29 градусів, сонячно. У понеділок на Чорному морі знову можлива гроза.

Раніше синоптик Наталія Діденко прогнозувала, що 29−30 серпня температура повітря у Києві «стрибне» до + 30 + 33 градусів. Правда, спека протримається недовго.

Фото з Pixabay.

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