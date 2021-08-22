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Погода

Похолодання з дощами на заході і 30-градусна спека на півдні: чого українцям чекати від погоди в найближчі дні

7:28 22 серпня 2021
На пляжі в Кирилівці

Дощі з грозами, які накриють частина України в День Незалежності, тільки формуються, а в неділю, 22 серпня, на всій території країни зберігається суха і сонячна погода. Про це свідчать дані Українського Гідрометцентру.

Температура повітря вдень очікується в діапазоні + 23- + 27 градусів, найтепліше буде на півдні та на Донбасі, а ось в західних регіонах стовпчики термометрів ледь досягнуть позначки в +25 градусів.

Прогноз на 22 серпня

У понеділок, 23 серпня, на заході почнуться дощі, які охолодять повітря і на решті території країни, лише на курортах Азовського і Чорного морів ще очікується до +29 градусів.

Прогноз на 23 серпня

У День незалежності дощі продовжать рух на схід — впливу циклону піддадуться Вінниччина і столичний регіон, де вдень прогнозуються дощі з грозами. У Києві температура повітря складе + 24- + 26 градусів, в Одесі, де відбудеться морський парад, — + 25- + 27 градусів. Дощів в Південній Пальмірі при цьому не буде.

Прогноз на 24 серпня

Перший робочий день після довгих вихідних, 25 серпня, принесе грозові дощі і на південь країни, за винятком Херсонщини та Запоріжжя. Температура повітря там навіть виросте — до +30 градусів. Киянам тим часом обіцяють дощ вдень і вночі, опади знизять температуру до + 20- + 22 градусів.

Прогноз на 25 серпня

Про погоду до кінця серпня читайте в статті «ФАКТІВ» «Не ховайте плавки і купальники: синоптики розповіли про погоду в кінці літа» .

Фото kirillovka.ks.ua/

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