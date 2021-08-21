Дощі на підході: синоптик розповіла, кому на День незалежності знадобляться парасольки

Погода в Україні продовжує демонструвати мінливий характер. Якщо в неділю, 22 серпня, майже всюди в Україні буде тепло і сонячно, то на День Незалежності вже можливі дощі та грози. Такий прогноз в Facebook опублікувала синоптик Наталія Діденко.

Так, 22 серпня очікується + 22 + 27 градусів, при цьому на сході і півдні країни стовпчики піднімуться і до +28 С. Локальні грозові дощі можливі лише в західних регіонах.

У Києві неділя буде комфортною для пікніків і прогулянок — температура повітря складе +23 +24 градуси, дощів не очікується.

23 серпня, за прогнозом синоптика, температура повітря істотно не зміниться, але дощів на Заході стане більше.

На сам День Незалежності, 24 серпня, дощі і грози поширяться вже на північ країни і на Вінниччину. На решті території України буде сухо, температура повітря складе + 25- + 29 градусів.

Нагадаємо, за прогнозом відомого народного синоптика Леоніда Горбаня для «ФАКТІВ», 22-го, 27-го і 29-го серпня в Україні дощитиме, а з 19-го до 21-го і з 23-го по 26 серпня буде спекотно.

Фото з Pixabay

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