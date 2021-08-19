День Незалежності зустрінемо під дощем: погода не порадує українців 24 серпня

Організаторам святкувань Дня Незалежності доведеться внести зміни в програму з урахуванням погоди. 24 серпня в Києві очікується гроза, повідомила синоптик Наталія Діденко.

Вранці, коли в місті відбудеться військовий парад, опади малоймовірні, а ось у другій половині дня та ввечері, коли очікується концерт у центрі міста, атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі.

Дощі передбачаються 24 серпня у західній та північній частині країни. У центрі, на сході, в південних областях і в Криму — сухо й сонячно. В Одесі, де запланований парад на морі, погода не повинна перешкодити святкуванню.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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