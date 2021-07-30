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Погода

Грози зі шквалами та жахлива спека до +34: синоптики розповіли про погоду в передостанній день липня

9:21 30 липня 2021
літо

В Україні у п'ятницю, 30 липня, очікуються урагани, дощі з грозами та сильна спека. В Укргідрометцентрі знову попередили про нестійку погоду.

«30 липня вдень у південно-східній частині, Харківській, Полтавській та Сумській областях грози, в окремих районах град та шквали 15−20 м / с (рівень небезпеки, жовтий). 30 липня в східних, Сумській, Одеській, Миколаївській, Тернопільській, Львівській, Вінницькій, Житомирській областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки», — йдеться у повідомленні синоптиків.

За прогнозами синоптиків, крім південного сходу, Харківської, Полтавської та Сумської областей, де буде сильний вітер і дощі з грозами, на решті території України вітер переважно північно-західний, 7−12 м / с. Температура вночі +15 — + 20 градусів, на узбережжі морів до +23. Вдень + 26- + 31 градус, в південних областях до +34 градусів.

У Києві 30 липня вночі місцями невеликий короткочасний дощ, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 7−12 м / с. Температура вночі + 18- + 20 градусів, вдень + 28- + 30.

Про те, яка погода буде в Україні у серпні, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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