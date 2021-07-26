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Погода

На градус вище норми: Гідрометцентр спрогнозував погоду в серпні в Україні

15:04 26 липня 2021
погода

Нинішній серпень, за прогнозами синоптиків, буде спекотним. На відміну від кліматично нормального липня, денні температури в серпні будуть вищими, ніж в середньому за роки спостережень. А ось дощів буде не більше і не менше, ніж зазвичай в останній місяць літа. Такі розрахунки наводить Український гідрометцентр.

Синоптики прогнозують, що середньомісячна температура в серпні складе 20−25°, тобто буде на 1−1,5 градуса більше за кліматичну норму.

В гірських районах Карпат середня температура в серпні залишиться в межах 16−18°. Тобто навіть на високогір'ї буде тепліше звичайних серпневих +13 градусів.

Що стосується дощів, то за прогнозами синоптиків, серпень зливами не здивує: випадуть звичайні 31−80 мм опадів (у середньому за роки спостережень випадають 30−69 мм на місяць). Трохи більше дощових днів буде в Прикарпатті — місцями випаде 95−99 мм опадів (зазвичай 70−97 мм).

Температурні рекорди серпня в свій час були зафіксовані в центральних, Тернопільській і Чернігівській областях, де вдень термометри показували +40−42 градуси. Були і антирекорди з нічними заморозками на Волині, на півночі України і в східних областях.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань вважає, що в серпні буде багато жарких днів з температурами до +40 градусів, а дощів можна не чекати. Колега Горбаня, народний синоптик Володимир Деркач впевнений, що найтеплішою буде перша декада місяця, а в останній десятиденці серпня задощить, почнуться зливи.

фото https://ua.depositphotos.com/

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