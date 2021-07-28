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Погода

В Україні оголошено штормове попередження

9:24 28 липня 2021
дощ

Вже котрий день поспіль в Україні оголошують штормове попередження — 28 липня грози, град та шквали очікуються у західних, північних областях, на Вінниччині, Черкащині, на Полтавщині та у Кіровоградській області.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, рівень небезпеки — I, жовтий.

У середу вдень в усіх регіонах країни очікується висока температура — близько +30 і вище. Спекотніше буде на півдні та сході країни, а також на Вінничині та у Закарпатті — до + 33 + 34 градусів. На півночі країни — до +29 градусів.

Опади обійдуть стороною західні і південні райони України.

У Києві та області — до +30 градусів та дощі з грозами.

Ексклюзивний матеріал з прогнозом погоди на серпень від народного синоптика Володимира Деркача читайте на сайті «ФАКТІВ».

А синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що спека в Україні спаде наступного тиждня — у перших числах серпня.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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