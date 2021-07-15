На Україну рухається пилова хмара з Сахари: синоптик попередив про небезпеку

Україна, де останнім часом встановилася спекотна погода з денною температурою вище 30 градусів, чекає ще одна напасть — пилова хмара з Сахари.

Про це попереджає синоптик Валерій Латуха і додає, що хмара йде з боку Польщі.

«Темно-червоним кольором позначені високі концентрації пилу, які максимально знижують прозорість атмосфери. Зеленим кольором позначені ділянки земної поверхні, над якими атмосфера прозора у межах норми», — пояснює синоптик результати спостережень.

За його словами, показник AOD (аерозольна оптична глибина) вказує на рівень, на якому частинки у повітрі (аерозолі) перешкоджають проходженню світла через атмосферу.

«Аерозолі загрожують здоров'ю людей при їх вдиханні, особливо хворими на астму або іншими респіраторними захворюваннями. Вони також впливають на погоду і клімат, охолоджуючи або зігріваючи Землю, допомагаючи або запобігаючи утворенню хмар», — додає Валерій Латуха.

Раніше відомий український синоптик Наталія Діденко попереджала, що четвер, 15 липня, стане першим з низки найспекотніших днів поточного літа, коли температура сягатиме пікових +35 градусів, які у деяких регіонах країни перетворяться на повноцінні +40 градусів на сонці.

Ексклюзивне інтерв'ю з народним синоптиком Леонідом Горбанем, який попереджав про дощі і бурі у деяких регіонах ближче до кінця місяця, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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