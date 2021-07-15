«Розпечена сковорідка»: в Україні очікується день «пекельної спеки» з температурою до +40 градусів

Україну накрила аномальна спека, температура б'є всі рекорди. Як і прогнозувала відомий український синоптик Наталя Діденко, четвер, 15 липня, стане першим з низки найспекотніших днів поточного літа, коли температура буде досягати пікових +35 градусів, які в деяких регіонах країни перетворяться на повноцінні +40 градусів на сонці.

Причина — антициклон, який накрив велику частину України.

Прогноз синоптика підтверджують і в Українському гідрометцентрі.

В цілому по країні — без опадів, температура в межах +30-+35 градусів. Тільки місцями в Карпатах і на Закарпатті місцями дощ при + 22-+27 градусах.

У Києві 15 липня буде сухо, але трохи хмарно. Синоптики обіцяють, що дощу не буде. Швидкість вітру 3−8 м / с. Температура становитиме + 31-+ 33 градуси.

Нагадаємо, згідно з розрахунками народного синоптика Леоніда Горбаня, у липні очікується багато дощів і бурь, будуть і аномально спекотні дні. Спадати спека почне з 20-го липня. Спочатку градуси сповзуть вниз на заході України, далі поступово цей процес пошириться на схід і південну частину країни. Найближчий дощ пройде у суботу ввечері, 17 липня — місцями на півночі (включно з містом Києвом), торкнеться трохи заходу і частини центру.

Ексклюзивний матеріал з прогнозами погоди до кінця липня на сайті «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

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