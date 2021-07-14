Дощі не принесуть полегшення: синоптики обіцяють українцям спекотні вихідні

На початку цього тижня відомий синоптик дала неймовірний прогноз — до кінця тижня протримається спека до +35. МОЗ з цієї нагоди навіть склав рекомендації, як нормально пережити аномальне літо. Виснажлива спека, за прогнозом синоптиків, протримається до 19−20 липня, а потім очікується поступове зниження температури в Україні.

Чи дійсно варто сподіватися на припинення пекельної спеки? З цим питанням «ФАКТИ» звернулися до відомих синоптиків.

Раніше в інтерв'ю «ФАКТАМ» заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня повідомила, що з 13 по 15 липня дощі з грозами пройдуть в більшості регіонів України. «Але опади не знизять високу температуру», — зазначила синоптик.

У четвер, 15 липня, грози очікується місцями на заході країни, швидкість вітру — близько 10 метрів на секунду. Вдень в Закарпатській області температура опуститься до позначок плюс 28, а ось на півдні та сході місцями повітря прогріється до 35 градусів тепла.

У п'ятницю, 16 липня, грози можливі місцями на заході України, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду.

У суботу, 17 липня, грози накриють захід і північ країни, швидкість вітру — близько 8 метрів на секунду. Вдень в Івано-Франківській області стовпчики термометрів опустяться до плюс 28. На півдні і сході повітря прогріється до 36 градусів тепла.

У неділю, 18 липня, грози накрию захід і північ країни, швидкість вітру — близько 8 метрів в секунду. Днем в Івано-Франківській області стовпчики термометрів опустяться до відміток плюс 28, а ось на півдні і сході повітря прогріється до 36 градусів тепла.

«Середина липня буде теплою, але не спекотною, також можливі невеликі опади. Не спекотною стане і третя декада місяця», — розповів «ФАКТАМ» народний синоптик Володимир Деркач.

А його колега Леонід Горбань дав свій прогноз на липень в інтерв'ю «ФАКТАМ». За словами синоптика, після 12 липня прийдуть дощі і бурі. «А ось з 18 пдо 28 липня буде спекотно. Правда, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця», — попереджає він.

Раніше Леонід Горбань в інтерв'ю «ФАКТАМ» дав прогноз погоди на серпень .

фото https://ua.depositphotos.com/

91

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter