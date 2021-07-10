Де в Україні найспекотніше літо і найхолодніша зима: дані синоптиків

Схоже, популярність в Україні холодного литовського борщу погода забезпечує ще надовго. Хай там як, але народний синоптик Леонід Горбань прогнозує в найближчі дні 34−36 градусів спеки (а в зоні проведення ООС навіть вище). І хоч незабаром очікується кілька дощів (і навіть з бурями), збити температуру їм вдасться ненадовго.

- В цей час на сході переважають вітри-суховії з Середньої Азії, з Поволжя — вони сильно псують цю територію. Зазвичай найспекотніше літо — в Луганській області. І найхолодніша зима там же, до речі — сибірські морози заходять туди зі сходу, північного сходу, — розповів «ФАКТАМ» Леонід Горбань.

Прогноз погоди від народного синоптика на липень-серпень, а також як раніше священики «організовували» дощ, читайте в матеріалі «Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися».

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

114

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter