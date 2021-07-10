До +36, сильні дощі та бурі: народний синоптик прогнозує різкі перепади погоди в липні

У липні нинішнього року Україну чекають різкі перепади погоди. Такий прогноз дав в ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» відомий народний синоптик Леонід Горбань.

«На Херсонщині на наступному тижні денна температура з нинішніх 32−34 підніметься до 34−36 градусів, трохи спаде до 20 липня, а потім до кінця місяця буде триматися на рівні 30−32 вище нуля. Дощі з кількістю опадів від 1 до 6 мм там прогнозуються 17, 19 і 30 липня. А на ці вихідні і через два тижні після них — дощі з бурями і опадами на рівні 8−12 мм», — каже він.

За прогнозом синоптика, під Києвом на вихідних теж можливі дощ з бурею, які трохи зіб'ють температуру.

«За тиждень вона знову підніметься до 32, але там її знову трохи зіб'ють дощі 16 і 18 липня. А через два тижні, незважаючи на дощ з бурею 24−25 липня, і до кінця місяця стовпчик термометра знову підніматиметься вдень до 32 градусів», — говорить Горбань.

Він також прогнозує, що перша половина серпня в Херсонській області, незважаючи на кілька невеликих дощів, буде спекотною — 31−34, а до середини місяця — до 35 градусів вдень.

«Але в другій половині досить різко піде на спад до 24−26 і так протримається до вересня. Слабкі дощі очікуються 24, 27 і 29 липня», — вважаєте Горбань.

Схожу погоду, за словами синоптика, варто очікувати і в інших регіонах з урахуванням часу приходу циклонів та антициклонів.

Більш докладно про те, яка погода чекає українців у другій половині літа читайте в матеріалі «ФАКТІВ»: Мало дощів і багато спеки: народний синоптик розповів, коли ж температура почне знижуватися.

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