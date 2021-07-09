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Погода

Пощади не буде нікому: синоптики розповіли, скільки ще в Україні триватиме «пекельна» спека з її +34 градусами

10:04 9 липня 2021
Спека

Незважаючи на «скарги» українців на нестерпну спеку, яка позбавляє їх сил та сну, найближчі 5−7 діб на території країни утримається спекотна погода з температурою вдень + 28 + 34 градуси.

Про це «ФАКТАМ» розповіла заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру Наталія Голеня.

«Невеликі дощі очікуються 10−11 липня у західних областях, а 13−15 липня дощі з грозами пройдуть у більшості регіонів України. Але опади не знизять високу температуру», — сказала синоптик.

Тому поки лишившимся у задушливих містах співгромадянам варто запастися терпінням і надією пережити спеку.

Так, у п'ятницю, 9 липня, згідно з прогнозами Укргідрометцентру, по всій країні очікується + 31 + 33 градуси. Опади не передбачаються.

У Києві та області — до + 30 + 32 градусів.

У той же час народний синоптик Володимир Деркач розповідав «ФАКТАМ», що середина липня буде теплою, але не спекотною, як це було наприкінці червня. Тому залишається сподіватися, що його спостереження виявляться не менш точними, ніж «офіційних» синоптиків, і українці отримають невеликий перепочинок.

А інший народний синоптик Леонід Горбань стверджував, що дощовим може стати 16 липня, а похолодання очікують 22 липня — до +20. 24−25 липня можуть пройти опади, а з 26 липня температура в Україні буде триматися на рівні +29 +32 градуси.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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