Спека у Києві: в'їзд у місто вантажівок вже обмежили

У четвер, 8 липня, з 11:00 у Києві обмежили в'їзд великовантажного автотранспорту вагою понад 24 тонни і навантаженням на вісь більше 7 тонн — через перевищення денної температури повітря понад 28 ° С. Про це повідомила Патрульна поліція.

Обмеження здійснюється на всіх під'їздах до Києва. Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00).

За прогнозом синоптиків, 8 липня в Києві дійсно буде сонячно і спекотно — до +32 градусів. Опадів не очікується.

Про погоду у липні читайте в статті «ФАКТІВ» «Спека до +36 і дощі: народний синоптик показав» графіки «перепаду температур в липні».

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