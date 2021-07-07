Вдарить під +35: синоптики розповіли, коли чекати піку пекельної спеки в липні

Нестійка «купальська» погода протримається в Україні всього лише пару днів, і вже з 8 липня, як і прогнозував народний синоптик Леонід Горбань, температура повітря почне зростати.

А весь наступний тиждень українців чекає «температурне ралі»: регіони змагатимуться в тому, де сонце припече більше.

інфографіка SINOPTIK

На «екватор» місяці, 14 і 15 липня, прийдеться справжній «пік» липневої спеки — в Києві в цей день очікується +34 градуси, на сході та півдні нашої країни — до +37.

інфографіка Gismeteo

І практично до кінця місяця «перепочинку» українцям чекати вже не варто: вдень стовпчики термометрів показуватимуть до +28 градусів вище нуля.

Подібні прогнози підтверджують й інші колеги Леоніда Горбаня.

Так, за словами завідуючої відділом кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди Українського гідрометеорологічного інституту Вазіри Мартазинової, у другій половині липня денна температура буде в межах 33−34 градусів тепла, що є нормальним показником для нашої країни. При цьому найбільш посушлива та спекотна погода з температурою до +35 градусів буде на сході країни.

Нагадаємо, синоптики, прогнозують повернення спеки до кінця тижня.

Фото Сергея ТУШИНСЬКОГО, «ФАКТИ»

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