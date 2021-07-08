Виснажлива спека до +33 повернулася в Україну: прогноз погоди на 8 липня

Прогнози народного синоптика Леоніда Горбаня про повернення в Україну «африканської» спеки виправдалися — температура повітря почала рости. 8 липня середня температура повітря в Україні днем складе 30−32 градуси, а в Закарпатті буде до +33 градусів. Такі дані оприлюднив Український гідрометцентр.

На курортах Чорного і Азовського морів буде до +31 градуса, в Одеській області очікується гроза.

У Кирилівці та Бердянську, навпаки, обіцяють ясну погоду.

У Києві теж буде ясно і сонячно — до +32 градусів. Опадів не очікується.

Нагадаємо, Леонід Горбань Вважаю, що серпень 2021 року теж почнеться зі спеки в +30, але закінчиться майже осінньою температурою +22 градуси.

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