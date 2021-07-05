27.15 / 27.36 32.15 / 32.50
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Пекельна спека до +33 повертається: дощі припиняться в Києві, Одесі та Кирилівці

15:23 5 липня 2021
літо

На цьому тижні в Україну знову повернеться спека. Температура повітря почне істотно підвищуватися вже з 8 липня. Зміни принесе антициклон Cornelieke. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.

«На нашу територію поширить свій вплив антициклон Cornelieke — і, як наслідок, погода змінить свій характер — стане спекотніше і опади припиняться в усіх областях», — йдеться у повідомленні синоптиків.

У зону сильної спеки потрапить Київ. У столиці стовпчик термометра підніметься до +33 градусів в неділю.

Трохи прохолодніше буде на курортах Одеси та Кирилівки, де температурний максимум складе +30 — +31 градус.


Поки ж в Україні кілька днів протримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами у багатьох областях країни, особливого це стосується півдня. Зокрема в Одеській області за минулу добу випало 72 мм опадів.

Про погоду у липні в Україні від народного синоптика Леоніда Горбаня в матеріалі «ФАКТІВ».

Фото: https://ua.depositphotos.com

187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирилівка

Не лише медузи та злодії: відпочиваючих на азовських курортах спіткала нова неприємність

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки»&nbsp;— як у Кім

Каменських і екс-дружина Позитива в бікіні помірялися, у кого «черешеньки» — як у Кім

МакSим

Сталося диво: директорка співачки МакSим та її духівник зробили офіційну заяву

Меган Маркл, принц Гаррі та королева Єлизавета

Приїзд Меган Маркл до Британії «стане жахіттям» для королеви

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.