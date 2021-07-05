Пекельна спека до +33 повертається: дощі припиняться в Києві, Одесі та Кирилівці

На цьому тижні в Україну знову повернеться спека. Температура повітря почне істотно підвищуватися вже з 8 липня. Зміни принесе антициклон Cornelieke. Про це повідомляють в Укргідрометцентрі.



«На нашу територію поширить свій вплив антициклон Cornelieke — і, як наслідок, погода змінить свій характер — стане спекотніше і опади припиняться в усіх областях», — йдеться у повідомленні синоптиків.

У зону сильної спеки потрапить Київ. У столиці стовпчик термометра підніметься до +33 градусів в неділю.

Трохи прохолодніше буде на курортах Одеси та Кирилівки, де температурний максимум складе +30 — +31 градус.





Поки ж в Україні кілька днів протримається нестійка погода з короткочасними дощами та грозами у багатьох областях країни, особливого це стосується півдня. Зокрема в Одеській області за минулу добу випало 72 мм опадів.



Про погоду у липні в Україні від народного синоптика Леоніда Горбаня в матеріалі «ФАКТІВ».



Фото: https://ua.depositphotos.com

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