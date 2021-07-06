Грозові дощі та спека до +33: синоптик розповіла про погоду на Івана Купала

У середу, 7 липня, як і 6 липня, в Україні очікуються грозові дощі — територія стане «місцем баталій південного циклону і східного антициклону Kornelieke».

«Антициклон тисне і суне потужно, проте 7 липня циклон чинитиме опір, через що грозові дощі втримаються на півдні України, а також на її сході і у центрі», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

А у денні години атмосферний фронт із заходу принесе короткочасні дощі з грозами у західні області України.

«Проте у ніч на Івана Купала (з 6 на 7 липня) дощі ймовірні лише у південній частині, східних та центральних областях. Північна частина України буде у середу без дощів», — стверджує синоптик.

Температура 7 липня очікується високою — до + 26 + 33 градусів, на півдні трохи прохолодніше — до + 24 + 28 градусів.

«У Києві в ніч на Івана передбачається + 18 + 20 градусів, вдень — сонячно і спекотно, до + 28 + 30 градусів», — повідомляє Наталка Діденко і додає, що у подальшому антициклон витіснить опади з території України.

Раніше синоптики прогнозували повернення спеки з четверга, 8 липня. За їхніми прогнозами, температура повітря вдень у Одесі і Кирилівці буде нижчою, ніж, наприклад, у Києві — до +31 градусу.

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Фото: https://ua.depositphotos.com.

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