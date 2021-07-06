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Погода

В Україні оголошено штормове попередження: деякі області накриють грози, град і шквали

9:52 6 липня 2021
Хмари над морем

Через нестабільний характер погоди цього літа, в Україні у вівторок, 6 липня, у черговий раз оголошено штормове попередження.

Як повідомляють в Укргідрометцентрі, у вівторок у південній частині, східних і центральних областях країни — грози, в окремих районах град та шквали до 15−20 м / с. У південних і східних областях — місцями значні опади.

Дощитиме майже в усій країні — без опадів обійдеться, хіба що, Закарпатська область. Середня денна температура — до + 27 + 29 градусів.

Також синоптики повідомляли, що з 8 липня в Україну повернеться спека — зміни принесе антициклон Cornelieke. В кінці тижня і у вихідні дні температура вдень «перевалить» за 30 градусів, а дощі припиняться.

А народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що у липні погода встановить температурний рекорд на рівні +36 градусів, і що денна температура в Україні не опускатиметься нижче +27 градусів вдень і +15 градусів вночі.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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