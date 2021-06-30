Липень стартує з аномальної спеки на півдні та сході України: прогноз погоди від відомого синоптика
Липень розпочнеться в Україні дощами, грозами та високою температурою повітря. Про це повідомляє синоптик Наталя Діденко.
Температура повітря у четвер, 1 липня, буде в межах + 26 — + 32 градусів. У більшості областей — + 26 — + 30 градусів.
Найспекотніше буде в південних та східних областях — + 29 — + 33. На заході прохолодніше — +24 — +29 градусів.
Під час злив та гроз можливо шквалисте посилення вітру та град, але це тільки місцями.
У Києві липень почнеться періодичними зливами з грозою, місцями градом та шквалистим посиленням вітру. Температура повітря у столиці найближчої ночі + 17 — + 20 градусів, завтра вдень +27 — +29 градусів.
Про те, яка погода буде протягом усього липня та серпня, у прогнозах народних синоптиків.
Фото: https://ua.depositphotos.com117
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