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Погода

Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

22:06 11 червня 2021
Бурі і аномальна спека: народний синоптик дав докладний прогноз на липень і серпень

Народні синоптики Леонід Горбань і Володимир Деркач склали для «ФАКТІВ» прогнози погоди до кінця літа. Обидва очікують, що літо-2021 буде спекотним, але з дощами і грозами. Загалом, погода очікується примхлива і мінлива.

Липень

Початок липня буде дощовим, з 4 по 8 липня варто очікувати аномальної спеки, а 11−12 липня прийдуть дощі і бурі. З 18 до 28 липня повернеться спека, з 25-го числа очікуються грози. Така погода протримається до кінця місяця.

Серпень

Останній місяць літа в першій декаді подарує по-справжньому теплі дні. І навіть невеликі дощі не зіпсують загальної картини. У другому відрізку місяця також буде тепло. З невеликими перервами літня погода протримається практично до кінця декади. Третя десятиденка ще буде радувати теплом, але вже помірним. Ночами буде відчуватися подих осені, можливі невеликі дощі. Незважаючи на те, що протягом літа час від часу буде спостерігатися зниження температури, підстав називати його дуже холодним немає .

«1−3 серпня очікується сильна спека, в цей же час можливі грози і бурі. З 11-го по 14-е, а також 22-го, 27-го і 29 серпня — дощі, з 19-го до 21-го і з 23-го до 26 серпня — жарко», — уточнив Леонід Горбань.

А на найближчі вихідні — 12−13 червня — Український гідрометцентр попередив про похолодання, яке принесе в нашу країну холодний атмосферний фронт з північного заходу континенту.

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