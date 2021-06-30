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Погода

Грозові дощі накриють Україну: синоптики назвали п’ять регіонів, які уникнуть негоди

9:35 30 червня 2021
хмари

Грозові дощі продовжать заливати Україну і в останній день першого місяця літа — 30 червня.

Як прогнозують в Укргідрометцентрі, суха і сонячна погода встановиться лише на сході країни і у двох південних регіонах.

Так, грози обійдуть стороною Харківську, Луганську і Донецьку області, а також Херсонщину та Крим.

Температура повітря протягом дня — до + 28 + 30 градусів.

Також синоптики попереджають, що не дивлячись на дощі, 30 червня у Вінницькій, Хмельницькій, Чернівецькій та Луганській областях переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Наразі в Україні — комфортна температура, + 19 + 24 градуси.

Раніше народний синоптик Леонід Горбань прогнозував, що у липні погода в Україні буде нестабільною: місяць почнеться з дощів, потім буде тиждень аномальної спеки. Опади знову повернуться в країну 11−12 липня, а з 18 очікується сонце і тепло.

Фото з Pixabay.

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