В Україну йде антициклон, який зупинить дощі: синоптик назвала дату

Дощі, які активно заливали частину України, у вівторок, 29 червня, «вимете» антициклон Afra — у більшості областей переважатиме суха погода.

«Практично повсюдно передбачається комфортна температура повітря протягом дня — до +24 +29 градусів, на Закарпатті — до +28 +32 градусів», — прогнозує синоптик Наталка Діденко.

У той же час, за її прогнозом, атмосферний фронт торкнеться північно-східної частині України — дощі з грозами, місцями шквали та град, вірогідні у Сумській, Полтавській, Харківській областях. Також вони можуть торкнутися Чернігівської, Черкаської та Київської областей.

Локальні дощі очікуються у Карпатах та на Прикарпатті.

«У Києві вівторок очікується з максимальною температурою повітря +26 +27 градусів. Істотні опади 29 червня малоймовірні, хіба що у північно-східній частині», — повідомляє синоптик.

За прогнозами Наталки Діденко, весь нинішній тиждень обійдеться без сильної спеки — очікується до +25 +30 градусів. Ближче до вихідних температура може піднятися на пару градусів.

Стосовно погоди на липень 2021 року, то дуже спекотних днів буде мало, можливі дощі та грози. За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, початок місяця буде дощовим, а з 4 по 8 липня варто очікувати аномальної спеки. 11−12 липня він прогнозує дощі і бурі, з 18 липня і до кінця місяця в Україну знову повернеться спека, очікуються грози.

Фото з Pixabay.

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