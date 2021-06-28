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Погода

В Україні різко похолодало: синоптики розповіли, коли повернеться спека

9:08 28 червня 2021
Київ

Після аномально високих температур в Україну ненадовго повертається прохолода. Про це повідомляє Укргідрометцентр .

У понеділок, 28 червня, спека збережеться тільки в східних регіонах, де температура повітря сягатиме +30 градусів, а на решті території буде прохолодніше. У Києві: від +24 до +26 градусів, за даними Gismeteo не перевищить + 24 градусів. У більшості регіонів прогнозуються дощі.

У вівторок, 29 червня, похолодання досягне і східних областей. У цей день температура повітря по всій країні буде нижче +30 градусів. У Києві 28 і 29 червня температура повітря буде в межах від +26 до +28 градусів. Якщо Укргідрометцетр прогнозує в столиці дощ, то SINOPTIK обіцяє хмарну погоду.

Нагадаємо, середа, 30 червня стане одним з небагатьох сонячних днів у Києві, на який насуваються дощі.

Фото Сергія Тушинського, «ФАКТИ»

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