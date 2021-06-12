Українців чекають температурні «гойдалки»: народні синоптики дали прогноз на липень

Як вже видно по червню, нинішнє літо буде зовсім несхожим на літо 2020 року. Кліматолог Світлана Краковська у недавньому ексклюзивному інтерв'ю «ФАКТАМ» звертала увагу на те, що за попереднє десятиліття поверхня землі вже досить охолола. І тепер їй потрібен певний час, щоб знову нагрітися.

Тому й погода липня буде не зовсім звичайною літньою — дуже спекотних днів буде мало, можливі дощі та грози.

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, початок місяця буде дощовим. З 4 по 8 липня варто очікувати аномальну спеку, а 11−12 липня прийдуть дощі й бурі. З 18 липня та до кінця місяця в Україну знову повернеться спека, очікуються грози.

Нагадаємо, кліматологи зазначають, що в липні можливі так звані «тропічні ночі», коли температура повітря вночі буде на рівні +20 градусів.

Фото: https://ua.depositphotos.com

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